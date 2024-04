Avião Solidário da LATAM transporta mais de 23 toneladas de cestas básicas para combater a fome no Brasil Mais de 140 milhões de pessoas no Brasil nos últimos 11 anos já foram beneficiadas com o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas

O programa Avião Solidário da LATAM transportou gratuitamente durante todo o mês de março mais de 23 toneladas de cestas básicas para apoiar o combate à fome no Brasil. Os itens destinados à população vulnerável da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro foram embarcados nos compartimentos de carga das aeronaves da LATAM em parceria com a organização sem fins lucrativos G10 Favelas.

Segundo Lígia Sato, head de Sustentabilidade da LATAM Brasil, “esse é mais um transporte que reforça o compromisso do Avião Solidário em apoiar com agilidade aqueles que mais precisam por meio de toda a experiência logística e a conectividade que a LATAM pode oferecer.”

LATAM E G10 FAVELAS

Desde 2023, a LATAM apoia o G10 Favelas. Denominada como um bloco de líderes e empreendedores de impacto social das maiores favelas do Brasil, a organização sem fins lucrativos reverte as doações em insumos e cestas básicas para as comunidades espalhadas por todo o País.

LATAM e G10 Favelas atuaram juntas em 2023 no transporte de nove toneladas de ajuda humanitária às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Estado de Pernambuco. No final do ano passado, o Avião Solidário da LATAM também transportou gratuitamente 39 toneladas de alimentos arrecadados pelo G10 Favelas para população vulnerável de Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal.

“A agilidade da LATAM em atender nosso pedido contribui para que a ajuda humanitária chegue de forma rápida para atender famílias em situação de fome. Esta parceria firma o compromisso do G10 Favelas em defesa dos direitos humanos e a promoção da Segurança Alimentar”, afirma Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas.

Já em janeiro deste ano, duzentas meninas de escolas públicas da Ilha do Marajó (PA) que sofrem com a pobreza menstrual receberam mais de 200 kits de higiene íntima com produtos arrecadados pela organização e transportados gratuitamente pela LATAM. Em fevereiro, foram mais de 3 toneladas de cestas básicas transportadas de São Paulo para o Rio de Janeiro para as vítimas das fortes chuvas na capital fluminense.

AVIÃO SOLIDÁRIO: COMPROMISSO COMO BRASIL

Com 11 anos de existência, o programa Avião Solidário da LATAM já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 921 toneladas de cargas, 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. O volume de vacinas, aliás, equivale a mais de 70% do total de doses embarcadas pelo setor aéreo dentro do País desde 2020.

O Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado da estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM, para colocar à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia para o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergências de saúde, meio ambiente e catástrofes. Atualmente, o Avião Solidário também tem parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.