Viasat se une ao Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia

Empresa reforça aposta no desenvolvimento tecnológico no Nordeste Divulgação Viasat

A Viasat, Inc., líder global em comunicações via satélite, participou na última sexta-feira (18) de um momento importante para o avanço da tecnologia aeroespacial no Brasil. Durante cerimônia realizada na Base Aérea de Salvador (BASV), a companhia firmou parceria com o SENAI CIMATEC e passou a integrar o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia (PITA-BA).

O evento reuniu autoridades do Governo Federal e Estadual, representantes da Força Aérea Brasileira, do Ministério da Defesa e do setor educacional. Na ocasião, foram anunciadas as primeiras empresas parceiras do parque e inaugurado o laboratório do curso técnico em manutenção de aeronaves do SENAI CIMATEC Aeroespacial, que também recebeu sua primeira aula prática.

A Viasat firmou um Memorando de Entendimento com o SENAI CIMATEC para trabalhar em conjunto no desenvolvimento de tecnologias voltadas à conectividade via satélite, Internet das Coisas (IoT), comunicação direta entre dispositivos (Direct-to-Device ou D2D) e satélites personalizados. A proposta é somar forças em projetos de pesquisa, inovação e capacitação.

“A assinatura deste acordo, em um ambiente com tanto potencial como o PITA-BA, é um marco para a atuação da Viasat no Brasil”, afirma Leandro Gaunszer, Diretor-Geral da Viasat no país. “Acreditamos muito no poder da colaboração entre empresas, instituições de ensino e governo para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e formar talentos. O parque tem tudo para se tornar um grande polo de inovação e contribuir para que o Brasil ganhe destaque no cenário aeroespacial global”.

A presença da Viasat no PITA-BA reforça o compromisso da empresa com o crescimento do setor no país, especialmente no Nordeste, onde já atua com presença consolidada.

Com quase 1 milhão de metros quadrados, o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia nasce de uma articulação entre SENAI CIMATEC, Comando da Aeronáutica, Ministério da Defesa, Governo da Bahia e outras instituições públicas e privadas. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento de soluções em áreas como aviação, espaço, defesa e mobilidade aérea autônoma, além de gerar impacto positivo na economia regional.

