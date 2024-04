Vice-Presidente de Engenharia da Embraer é homenageado com Prêmio Pathfinder Luís Carlos Affonso teve reconhecida sua significante contribuição de mais de 41 anos ao desenvolvimento da indústria aeroespacial

O Vice-Presidente de Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico da Embraer, Luís Carlos Affonso, foi apresentado na noite de ontem, durante a 66ª edição do Aviation Week Network’s Laureate Awards, como o primeiro vencedor do Prêmio Pathfinder. A prestigiada premiação reconheceu sua significante contribuição de mais de 41 anos ao desenvolvimento da indústria aeroespacial. O evento é uma das maiores cerimônias anuais do setor aeroespacial e foi realizado no National Building Museum em Washington, DC, nos Estados Unidos.

“É uma grande honra ser escolhido para o primeiro Prêmio Pathfinder. Este reconhecimento é uma homenagem a todos da Embraer e ao espírito de uma equipe que nos faz voar cada dia mais alto. Gostaria de dedicar este prêmio à minha família e aos colaboradores da Embraer de hoje e do passado, cuja competência, criatividade e paixão por fazer a diferença tornaram todos os nossos projetos possíveis”, disse Affonso, que ingressou na Embraer em 1983 e liderou, em diferentes cargos, o lançamento e desenvolvimento de novas aeronaves comerciais e executivas da empresa desde a sua privatização em 1994.

“Estou extremamente orgulhoso da forte cultura que desenvolvemos na Embraer, que foi inspirada por nossos fundadores a pensar grande com muita empatia pelos nossos clientes, a criar produtos inovadores, diferenciados e seguros, e então ter a competência e paixão por fazer acontecer. Gostaria de agradecer aos colaboradores, líderes, clientes e parceiros com quem tive o privilégio de trabalhar, pois foram pessoas muito importantes nesta trajetória de vida e enriqueceram minhas experiências profissionais e pessoais.”

Como Vice-Presidente de Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico da Embraer, Luís Carlos Affonso é parte do time que liderou a bem-sucedida recuperação dos negócios da empresa nos últimos anos. Atualmente, lidera o desenvolvimento de novas tecnologias que promoverão uma aviação mais sustentável no futuro, bem como soluções inovadoras para a mobilidade aérea urbana.

Biografia

Luís Carlos Affonso é Vice-Presidente de Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico da Embraer desde julho de 2020, reportando-se ao Presidente e CEO da Companhia. Acumula também, desde maio de 2022, a Presidência do Conselho de Administração da EVE Air Mobility, empresa dedicada à mobilidade aérea urbana.

Após ocupar diversas posições de crescentes responsabilidades, Luís Carlos Affonso foi indicado, em 1995, a Diretor de Engenharia e Engenheiro-Chefe, sendo responsável pelo desenvolvimento e certificação da família de jatos regionais ERJ-145, que entrou em serviço em 1996 e permitiu a recuperação da Embraer após a privatização ocorrida dois anos antes.

A partir de 1999, Affonso liderou o desenvolvimento da família EMBRAER 170/190, os E-Jets E1, desde o lançamento até a entrada em serviço em 2004. Essas aeronaves se tornaram um dos maiores sucessos da história da aviação comercial mundial, posicionando a Embraer como empresa líder neste segmento de mercado.

Entre 2005 e 2011, foi o primeiro Presidente & CEO da recém-criada Unidade de Negócios da Aviação Executiva, lançando as famílias de aeronaves Phenom e Praetors e estruturando todas as funções da nova Unidade. Posteriormente, assumiu como Vice-Presidente de Operações e COO da unidade de Aviação Comercial até 2017, quando liderou o lançamento e desenvolvimento dos jatos E-Jets E2 até sua entrada em serviço. Foi responsável posteriormente pelas áreas de Estratégia Corporativa, Inovação e Transformação Digital, colaborando com o lançamento da EVE, uma companhia dedicada à mobilidade aérea urbana.

Affonso é graduado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e obteve MBA pela Fundação Instituto de Administração (FIA), em conexão com a Universidade de São Paulo (USP), e concluiu programas executivos em gestão e estratégia pela University of Michigan Business School e MIT Sloan School of Management.

Affonso é um experiente piloto de planador e tetracampeão brasileiro de voo a vela. Também tem licença de piloto comercial com habilitação multimotor e IFR, e é habilitado para voar os jatos executivos Phenom 100 e Phenom 300 e os E-Jets.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.