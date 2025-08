Voe Xap promove 2ª edição do Spotter Day no Aeroporto de Chapecó Evento se consolida como uma ação de engajamento com a comunidade do entorno Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/08/2025 - 10h14 (Atualizado em 05/08/2025 - 10h14 ) twitter

O Aeroporto de Chapecó, sob gestão da concessionária Voe Xap, realizou nesta sexta-feira (1º) a aguardada segunda edição do Spotter Day, encontro que celebra a paixão pela aviação e aproxima fotógrafos especializados, os chamados spotters, da rotina operacional do terminal. Mais do que uma oportunidade para captar imagens exclusivas, o evento se consolida como uma ação de engajamento com a comunidade do entorno, aliando experiência prática, conscientização sobre a segurança aeroportuária e a valorização da cultura aeronáutica.

Durante a programação, os participantes registraram a movimentação de três aeronaves operadas pelas principais companhias aéreas do país. Entre elas, estavam o Boeing 737-800 da Gol com pintura temática em homenagem ao brasileiro Santos Dumont, um Airbus A320neo da Latam e o Embraer E195-E2 da Azul com pintura especial da ararinha-azul, que homenageia a fauna e a flora brasileiras.

Para Filipe Gomes, gerente do Aeroporto de Chapecó, a iniciativa reafirma o compromisso da Voe Xap em aproximar o aeroporto da sociedade. “Cada detalhe do Spotter Day foi planejado para que os participantes vivenciassem a rotina operacional do aeroporto de maneira segura e organizada. É gratificante ver o brilho nos olhos de quem ama a aviação e poder proporcionar esse contato tão próximo, em um ambiente controlado e em conformidade com as normas de segurança”, destaca.

