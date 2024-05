VOEPASS Linhas Aéreas retoma operações entre Ribeirão Preto e Belo Horizonte a partir de julho

Alto contraste

VOEPASS: retomada de operações entre Ribeirão Preto e Belo Horizonte (VOEPASS Linhas Aéreas)

A partir do dia 05 de julho, a VOEPASS Linhas Aéreas reforça seu plano de expansão regional e amplia suas operações em Minas Gerais com o início da rota entre Ribeirão Preto (SP) e Belo Horizonte (MG) – Aeroporto Internacional de Confins. ‌‍

Os voos acontecerão às sextas-feiras, com saída de Ribeirão Preto às 19h e chegada em Confins às 20h25. No sentido contrário, decolagem prevista às segundas-feiras, às 7h, e chegada a Ribeirão Preto às 8h25. ‌‍

A nova operação também inclui voos entre Belo Horizonte e Porto Seguro (BA), com duas frequências semanais de ida e volta. Aos sábados e domingos, o voo decola de Belo Horizonte às 8h e às 12h45 e, no sentido oposto, às 10h15 e 15h. ‌‍

“Estamos sempre estudando novas possibilidades de ampliar nossas rotas regionais e Belo Horizonte, através do Aeroporto Internacional de Confins, era um destino bastante desejado. Com sua chegada, conseguimos ainda expandir a nossa malha com voos para Porto Seguro, abrindo novas possibilidades para o estado de Minas Gerais”, comenta Eduardo Busch, CEO da VOEPASS Linhas Aéreas. ‌‍

Todos os voos serão realizados com aeronave ATR 72, com capacidade para transportar 70 passageiros. As passagens já estão à venda nos canais de distribuição da companhia e parceiros comerciais.





