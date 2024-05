VOEPASS realiza campanha para ajudar população do Rio Grande do Sul Empresa levará doações para vítimas das chuvas que atingiram a região. Voo sai nesta terça de Ribeirão Preto

VOEPASS: campanha para levar mantimentos ao Rio Grande do Sul (VOEPASS)

A VOEPASS Linhas Aéreas está recebendo em seu hangar, em Ribeirão Preto, doações de alimentos não perecíveis, água potável, roupas e produtos de higiene e limpeza que serão destinados às vítimas das fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul.

Na terça-feira, dia 7, às 14h, um voo exclusivo para a ação decolará do Aeroporto Leite Lopes com destino à cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, onde as doações serão distribuídas nas comunidades atingidas.

Qualquer pessoa ou empresa pode contribuir com as doações, entregando diretamente no Hangar da VOEPASS, localizado na Av. Thomaz Alberto Whately, Lote 16, no Jardim Aeroporto.