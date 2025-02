VOEPASS vai à Justiça para garantir reestruturação financeira Companhia diz que seguirá priorizando o pagamento de salários e benefícios de seus colaboradores, assim como obrigações com clientes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/02/2025 - 17h53 (Atualizado em 03/02/2025 - 17h53 ) twitter

VOEPASS: pedido de tutela para reestruturação financeira

A VOEPASS Linhas Aéreas comunicou que nesta data ajuizou um pedido de tutela preparatória, objetivando a reestruturação de suas obrigações financeiras de curto prazo e o fortalecimento da estrutura de capital para obter sustentabilidade no longo prazo. O pedido visa organizar os passivos e seu fluxo de caixa.

A operação de suas rotas atuais segue com normalidade, assim como a venda de passagens e as reservas, que podem ser encontradas no site da VOEPASS além dos canais de vendas de empresas parceiras, assegurando seu compromisso de conectar o interior do Brasil aos grandes pólos, desenvolvendo a aviação regional brasileira e preservando sua função social de garantir e gerar postos de trabalho.

“Mesmo diante de tantas adversidades setoriais, considerando todos os desafios que a aviação no Brasil enfrenta há algum tempo, como é de conhecimento público, nós chegamos aos 30 anos de atuação na aviação regional - a companhia aérea há mais tempo em operação no Brasil -, pautando nossa história pela resiliência e pela busca de soluções, sempre focada na missão de tornar possível conectar o interior do País com um serviço de qualidade” afirma José Luiz Felício Filho, CEO da VOEPASS Linhas Aéreas.

“Fomos responsáveis por desbravar e atuar com pioneirismo em inúmeras cidades brasileiras, que nunca tinham contado com voos comerciais, contribuindo, inclusive, para o desenvolvimento de diversas regiões”, diz Felício. “Nos últimos três anos, facilitamos o transporte de 2,7 milhões de passageiros e mais de 900 mil em 2024, que puderam contar com nosso serviço para se deslocar entre diversas regiões do Brasil, e empregamos 809 pessoas e geramos uma infinidade de empregos indiretos”.

Em meados de 2024, a VOEPASS contava com uma ampla malha e saúde financeira propícia para continuar sua expansão programada, que foi impactada após o trágico acidente do voo 2283, em agosto passado.

É importante ressaltar ainda que a medida não engloba os processos indenizatórios ligados ao acidente ocorrido em agosto de 2024, já que estes estão sendo realizados através da seguradora. A companhia segue empenhada nas tratativas com as famílias para garantir a conclusão do processo da forma mais ágil e satisfatória possível.

Diante deste novo momento, a medida se fez necessária, já que o mercado da aviação comercial passa por uma crise setorial, sofrendo desde a pandemia com o fechamento do espaço aéreo que restringiu a 30% de realização da projeção de passageiros transportados para o ano de 2020 e impactou drasticamente o fluxo de caixa da companhia; enfrentando os efeitos econômicos diretos decorrentes da influência na base de seus custos de componentes macroeconômicos como o dólar e o petróleo; considerando o custo operacional da atividade aérea, que envolve a manutenção das aeronaves, incluindo reparo e substituição de peças importadas e o alto valor do leasing, ambos com pagamentos em dólar. A medida é um caminho importante para que a empresa continue honrando compromissos com seus passageiros, colaboradores, parceiros e credores.

A companhia ressalta que seguirá priorizando salários e benefícios dos colaboradores normalmente ao longo desse processo e que as atividades serão mantidas; assim como cumprirá com os pagamentos pelos serviços prestados e produtos entregues a partir da data deste processo.

“Com esta medida, conseguiremos, em breve, retomar o fôlego financeiro e dar início a uma reestruturação para que a VOEPASS mantenha sua função social e continue com sua missão, que é de interesse da sociedade, desenvolvendo a aviação regional brasileira e viabilizando a manutenção de centenas de empregos”, conclui Felício.

A VOEPASS conta com a participação das assessorias jurídicas especializadas e experientes, Daniel Carnio Advogados, Mubarak Advogados Associados, assim como a assessoria financeira da EXM Partners, para formatação da medida.

