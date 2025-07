VOLL anuncia recurso inédito para nova era na gestão de viagens corporativas ao unir tecnologia, IA e automação Novidade será apresentada pelo CEO da VOLL durante o Travel Connect 2025, evento que já conta com mais de 800 pessoas inscritas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresa promete apresentar mudança definitiva no setor de viagens corporativas William Alves

A 4ª edição do Travel Connect, evento promovido pela VOLL, maior agência de viagens corporativas digital da América Latina, será palco de uma grande revelação que promete mudar definitivamente o mercado de viagens corporativas. O evento é reconhecido por ser o principal espaço de aprendizado, projeções e discussões sobre tendências de tecnologia e inovação no universo da gestão de viagens e despesas corporativas. Neste ano, o Travel Connect acontece em 11 de agosto, no Grand Hyatt São Paulo, e já conta com mais de 800 participantes confirmados.

Segundo o CEO e cofundador da empresa, Luciano Brandão, o anúncio deve mudar de forma definitiva a forma como as empresas fazem sua gestão de viagens corporativas. O conteúdo será apresentado com exclusividade para os mais de mil executivos e líderes de viagens, procurement e finanças esperados no evento.

“Temos visto algumas novidades sobre adoção de inteligência artificial no mercado, mas grande parte delas ainda projeta seu uso e detalha iniciativas que ainda estão no campo da teoria. A VOLL vem para mostrar como a IA pode sair do discurso e entrar na operação real, com impacto direto na rotina das empresas e dos viajantes e, claro, de forma muito positiva”, comenta Luciano.

A companhia mantém o conteúdo em sigilo, mas antecipa que a novidade irá unir tecnologia, IA e automação prática para resolver desafios antigos enfrentados por empresas e viajantes no Brasil e na América Latina. “Veremos o nascimento de um novo panorama da gestão de viagens corporativas no dia 11 de agosto”, divulga o CEO da VOLL.

‌



Uma revolução em ritmo de contagem regressiva

Desde 2017, a VOLL tem liderado a transformação da gestão de viagens corporativas com soluções inovadoras e tecnológicas. Em 2020, lançou o primeiro aplicativo a unificar viagens e mobilidade corporativa; em 2022, trouxe o VOLL Pay para gestão inteligente de pagamentos; em 2023, apresentou a primeira solução verdadeiramente global para gestão de viagens; e, em 2025, lançou o VOLL Flights, redefinindo a compra de passagens aéreas com economia e experiência aprimorada.

‌



“Estamos prestes a abrir um novo capítulo na gestão de viagens corporativas. Os limites atuais serão desafiados, e o setor entrará em um novo patamar a partir desta edição”, afirma Luciano ao comentar a expectativa em torno da novidade, ainda confidencial. Ele assegura que o novo recurso deverá beneficiar gestores, compradores e colaboradores, resolvendo lacunas históricas como falhas na aplicação de tarifas negociadas, burocracia em auditoria de despesas e perdas financeiras por morosidade nos processos.

Travel Connect: a experiência que conecta o Brasil com os grandes palestrantes internacionais do nosso mercado

‌



O anúncio da VOLL será feito durante o Travel Connect 2025. Em edições anteriores, o evento já reuniu grandes lideranças do setor, como Jerome Cadier, CEO da LATAM Airlines, Bruno Lasansky, CEO da Localiza, e Ross Harris, Vice-Presidente de Travel & Expense da Mastercard, como speaker internacional.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.