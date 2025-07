Voo com corpo de Preta Gil pousa em Guarulhos. Veja algumas exigências para esse tipo de transporte Aeronave procedente de Nova Iorque chegou no aeroporto Internacional de São Paulo pouco antes das 5 da manhã. Artista será velada no Rio de Janeiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2025 - 07h51 (Atualizado em 24/07/2025 - 07h51 ) twitter

Preta Gil: corpo da artista será velado no Rio de Janeiro Arquivo pessoal

O avião que trouxe o corpo da cantora Preta Gil pousou na pista 10L do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 4h50 desta madrugada desta quinta-feira (24). O voo LA8181 foi operado por um Boeing 787-9 Dreamliner da LATAM, de matrícula CC-BGC. Familiares da cantora vieram na mesma aeronave, que decolou de Nova Iorque um pouco antes das 7 da noite de ontem.

Voo LA8181 partiu de Nova Iorque com destino a Guarulhos AirNav Radar

Preta Gil morreu no último domingo nos Estados Unidos, onde realizava o tratamento contra um câncer. O corpo da artista seguirá agora pela manhã em um outro voo para o Rio de Janeiro, onde será velado no Theatro Municipal, no centro da cidade.

O translado de corpos em aeronaves comerciais segue uma série de procedimentos burocráticos rígidos . O caixão deve seguir parâmetros dimensionais específicos. De acordo com as regras estabelecidas pela Anac, esse tipo de transporte correrá por inteira responsabilidade do proprietário ou explorador da aeronave, que deverá portar documentos como a certidão de óbito emitida por cartório de Registro Civil, ata de embalsamento ou conservação do corpo da pessoa falecida assinada, autorização para remoção do cadáver expedida pela autoridade policial local, documento de identificação da pessoa falecida a ser trasladada, entre outros. No exterior, as regras seguem a legislação de cada país.

O transporte de corpos não é raro. Somente uma companhia aérea comercial que opera no Brasil transporta em média 130 caixões com restos mortais por mês. O esquife é levado no porão de carga das aeronaves, inclusive em voos de passageiros.

