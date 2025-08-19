Voo declara emergência após passageira em surto tentar estrangular comissária Mulher começou a andar de um lado para o outro no avião e tentou morder e atacar a chefe de cabine Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/08/2025 - 13h28 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Boeing 777-300ER: tentativa de agressão em voo da Air France Jacob Pfister via Wikimedia Commons

Um voo da Air France para Dacar (DSS), no Senegal, retornou a Paris depois que uma passageira atacou violentamente uma comissária de bordo. O AF718 , operado por um Boeing 777-300ER, matrícula F-GZNI, teve que declarar emergência e retornar após o incidente, a 32.000 pés, sobre Bordeaux, ainda em território francês. Veja a rota percorrida pelo avião no gráfico da plataforma mundial de monitoramento de voos AirNav Radar, parceira do blog.

Rota percorrida pelo voo AF718 AirNav Radar

Segundo relatos, a passageira começou a andar de um lado para o outro no corredor, gritando, e depois agrediu fisicamente a comissária de bordo. Testemunhas disseram que ela tentou estrangular e morder a chefe de cabine enquanto fazia ameaças e fritava “Eu quero matar”. A gravidade da agressão levou o comandante a ativar o código 7700, sinalizando uma situação de emergência, informou a Airlive .

A tripulação conteve o passageiro e o comandante ordenou o retorno a Paris. O Boeing 777 pousou em segurança no Aeroporto Charles de Gaulle após 1 hora e 43 minutos de voo.

Uma vez em solo, as autoridades escoltaram a passageira para fora da aeronave e a situação foi controlada. A Air France confirmou que o voo partiu novamente de CDG às 21h28, horário local, chegando a Dacar (DSS) cerca de cinco horas depois, sem maiores interrupções.

‌



A companhia aérea possui procedimentos de segurança rigorosos para lidar com passageiros indisciplinados. Os tripulantes passam por treinamento intensivo para lidar com ameaças físicas, episódios psicológicos e emergências durante o voo. Neste caso, a resposta coordenada entre a tripulação de cabine e a cabine de comando garantiu a segurança de todos os passageiros a bordo.

A Air France não indicou se apresentará queixa contra a passageira. No entanto, segundo a legislação aeronáutica francesa, agressões físicas contra tripulantes são consideradas crimes e podem levar a penas pesadas, incluindo prisão.

‌



‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.