Voo humanitário da Black Aviação leva uma tonelada de donativos para o Rio Grande do Sul A aeronave decolou na manhã desta segunda de São Paulo em direção a Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul, com uma tonelada de donativos

aeronave decolou na manhã desta segunda de São Paulo em direção a Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul (EGOM PR)

A Black Aviação realizou na manhã desta segunda-feira, 6 de maio, um voo humanitário para levar donativos às populações atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A aeronave, um Hawker 400, decolou de São Paulo com uma tonelada de itens, entre produtos de higiene, limpeza, alimentos e roupas, e pousou primeiro em Caxias do Sul e depois em Santa Cruz do Sul. “A aviação executiva chega onde a aviação comercial não está conseguindo chegar para ajudar as pessoas”, disse o CEO da Black Aviação, Rafael Matos. Segundo o executivo, tudo só foi possível graças às doações de muitas pessoas e empresas, além do apoio da Agência da Aviação Civil – ANAC.

As pessoas interessadas em doar, podem procurar os pontos de coleta instalados pela CCR em diversos aeroportos, incluindo o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, onde está baseada a Black Aviação.

Saiba mais sobre a Black Aviação

Fundada em 2017, a Black Aviação estabelecida no Aeroporto da Pampulha, oferece de forma diferenciada os serviços de FBO – abrigo a aeronaves e atendimento a clientes externos que vem até Belo Horizonte. Adicionalmente a BLACK, empresa de táxi aéreo devidamente homologada, regulada e auditada pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, oferece voos fretados em aeronaves executivas na modalidade sob demanda.

