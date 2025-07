Voo retorna a Paris após ter autorização de pouso negada em Chicago Avião da Air France decolou de Paris e retornou à capital francesa quando sobrevoava o Atlântico entre a Islândia e a Groenlândia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/07/2025 - 02h10 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h10 ) twitter

AF136: voo que partiu de Paris não teve autorização para pousar em Chicago Leaderofthewave via Wikimedia Commons

Um voo internacional da Air France retornou a Paris inesperadamente após ter autorização de pouso negada em Chicago, nos Estados Unidos após voar durante 7 horas em direção à cidade americana, ultrapassando a metade do percurso original programado.

De acordo com o AIRLIVE , o voo AF136 teve sua autorização de pouso negada no aeroporto O’Hare de Chicago, o que levou a tripulação a reverter o curso no meio do voo.

Dados de plataformas de monitoramento, como a AirNav Radar mostram que o avião decolou de Paris às 12h49 do sábado, 28 de junho, rumo ao Aeroporto Chicago O’ Hare e fez a volta sobre o Oceano Atlântico entre a Islândia e a Groenlândia. O caso só foi divulgado recentemente.

Aeronave retornou a Paris quando sobrevoava o Atlântico AirNav Radar

A Air France posteriormente não forneceu detalhes, limitando-se a confirmar que a decisão foi tomada por “razões operacionais”.

O voo pousou em segurança em Paris cerca de seis horas e 37 minutos após a partida, segundo a AviationA2Z. Um voo alternativo partiu de Paris para Chicago no domingo, 29 de junho, informou a agência.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.