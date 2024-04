Voos inaugurais da GOL interligam os aeroportos de São José dos Campos e RIOgaleão

Alto contraste

São José dos Campos, cidade paulista fortemente ligada à inovação tecnológica e à indústria aeroespacial brasileira, é considerada a “Capital do Avião” no País. Localizada no Vale do Paraíba, é também o mais novo destino doméstico da GOL Linhas Aéreas, onde a Companhia acaba de consolidar sua 76ª cidade atendida. Entre a noite de ontem, quarta (27), e o início da manhã de hoje, quinta-feira (28), aconteceram os voos inaugurais comerciais que ligam o aeroporto de São José dos Campos (SJK) ao aeroporto internacional Tom Jobim, o RIOgaleão (GIG), um dos mais importantes hubs da GOL.

Nascidos de uma parceria entre a GOL, o SJK Airport, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a fabricante norte-americana Boeing, dois eventos aconteceram na noite de ontem (27), nas duas pontas que, a partir de agora, estão a apenas 1 hora e 5 minutos de voo e distância uma da outra, com três voos semanais diretos em cada sentido: SJK-GIG e GIG-SJK.

O objetivo foi celebrar, tanto no RIOgaleão (GIG) quanto em São José dos Campos (SJK), a retomada de uma importante rota já operada entre janeiro de 2007 e maio de 2008 pela GOL e que agora retorna para contribuir com o fortalecimento do turismo e dos negócios no Vale do Paraíba (SP), na capital fluminense e em todo o Brasil.

Alexandre Monteiro, presidente do RIOgaleão, foi o anfitrião no Rio de Janeiro. Autoridades de São José dos Campos, como o prefeito Anderson Farias e o CEO da Aeropart, concessionária do aeroporto SJK, Eduardo do Valle, assim como vice-governador do estado de São Paulo, Felicio Ramuth, estiveram no voo inaugural G3 2116, que deixou o RIOgaleão às 21h55, após o tradicional corte de faixa, e aterrissou em São José às 23h05. As autoridades estavam acompanhadas de Renata Fonseca, Chief Legal Officer (CLO) e diretora executiva de Relações Institucionais e Governamentais da GOL, e Alberto Fajerman, conselheiro da presidência da Companhia, além de outros executivos da empresa.

“Com muito orgulho nós inauguramos hoje o mais novo destino doméstico da GOL, São José dos Campos, um importante passo da Companhia em seu processo de expansão regional, ligando um dos mais pujantes municípios paulistas a um dos principais cartões postais do Brasil. É o resultado do esforço conjunto da GOL e do governo do estado de São Paulo para atender sob medida os clientes que viajam a lazer, fomentando o turismo em ambas as pontas, e a trabalho, com comodidade e Segurança”, afirmou Renata Fonseca, Chief Legal Officer (CLO) e diretora executiva de Relações Institucionais e Governamentais da GOL.

“São grandes as nossas expectativas com relação à rota São José dos Campos-Rio de Janeiro. As três frequências semanais hoje em operação tendem a expandir a passos rápidos, à medida que os Clientes vão experimentando sua rapidez e praticidade, assim como a experiência de viagem com a GOL. A alta conectividade proporcionada pela GOL no RIOgaleão é um diferencial, oferecendo mais de 20 opções de conexão para todas as regiões do País e para o exterior, com a própria GOL ou companhias parceiras”, disse Mateus Pongeluppi, Chief Strategy Officer (CSO) da GOL.

“A rota GIG-SJK conecta o Rio de Janeiro com um importante polo industrial instalado na região de São José dos Campos. Além disso, os passageiros da cidade e de todo o Vale do Paraíba Paulista poderão desfrutar da conectividade que a GOL tem no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro com o Brasil e o mundo”, disse Alexandre Monteiro, presidente do RIOgaleão.

Antes da cerimônia no RIOgaleão, os convidados desfrutaram das benesses oferecidas no Lounge GOL Smiles Nacional, sala VIP localizada no Terminal 2 do aeroporto. No embarque, os Clientes foram presenteados com biscoitos Globo e Mate da Praia, gentilmente oferecidos pelo aeroporto RIOgaleão. E se surpreenderam com a aeronave: para o voo inaugural, a GOL, como transportadora oficial do projeto “Mônica 60”, escalou o avião temático que homenageia a Turma da Mônica, adesivado interna e externamente com ilustrações exclusivas criadas pela Mauricio de Sousa Produções.

No serviço de bordo especial, os passageiros se deliciaram com os chocolates Neugebauer e tiveram mensagens exclusivas, como o speech especial proferido durante o voo: “Unir o Rio de Janeiro a São José dos Campos é uma grande conquista para todos nós. A GOL acredita que diminuir distâncias é desenvolver cada vez mais o turismo e os negócios no Brasil, e por isso, celebramos este momento tão aguardado. Somos a única Companhia Aérea a levar você a jato até o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, com praticidade e Segurança. Estamos felizes em ter você neste voo especial de inauguração e conte sempre com a GOL para unir você ao seu destino”. Os clientes ganharam, ainda, um caderno de anotações e caneta com os símbolos da GOL e do SJK AIRPORT.

Na manhã desta quinta-feira (28), às 6h20, o mesmo Boeing 737-800 temático “Mônica 60” alçou voo (G3 2117) rumo ao RIOgaleão, transportando os joseenses para o Rio de Janeiro, para o Brasil e o mundo, dadas as conexões oferecidas na Cidade Maravilhosa pela GOL e pelas companhias aéreas parceiras Air France-KLM e American Airlines. O pouso aconteceu às 7h25 no aeroporto Tom Jobim.

“O início dos voos comerciais partindo do aeroporto de São José dos Campos é um momento importante para a cidade e para sua população, pois vai permitir a conexão de São José e região a vários destinos nacionais. E, quem sabe, a destinos internacionais em um futuro breve. A GOL está de parabéns por perceber essa grande oportunidade econômica. São José tem em seu DNA a inovação e a tecnologia e todas as condições de ter um aeroporto caminhando junto com o desenvolvimento da cidade. O aeroporto volta a alavancar a economia de São José”, comemorou Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos.

CEO da Aeropart, concessionária do SJK Airport, Eduardo do Valle destacou a rapidez da rota e a Segurança - valor número 1 da GOL. “Nós do SJK AIRPORT estamos entusiasmados com a parceria com a GOL Linhas Aéreas neste momento de inauguração da rota São José dos Campos - Rio de Janeiro e conexões. Acima de tudo, estamos oferecendo o prazer de voar com agilidade, conforto e segurança e abrindo as portas do turismo para o Vale do Paraíba e de sua gente para todo o Brasil. Juntos ainda vamos voar muito mais longe”, disse Eduardo.

As operações na rota SJK-GIG são realizadas com as modernas aeronaves Boeing 737 da GOL, com capacidade para até 186 passageiros e fabricadas pela Boeing, que recentemente inaugurou um Centro de Engenharia e Tecnologia no Brasil, localizado em São José dos Campos.

"Estamos muito orgulhosos por continuar apoiando a expansão de rotas da GOL, uma das maiores operadoras do 737 MAX em todo o mundo", disse Mike Wilson, vice-presidente de Vendas para América Latina e Caribe da Boeing Commercial Airplanes. "Nossa parceria com a GOL começou antes mesmo do seu primeiro voo, e desde então estivemos presentes em todos os seus pousos inaugurais, em todos os seus destinos no Brasil e no mundo. Nosso objetivo é, e continuará sendo, proporcionar à GOL e aos seus passageiros a melhor experiência de viagem utilizando aeronaves modernas e eficientes."

Ligação São José dos Campos-Rio de Janeiro

A nova rota SJK-GIG permitirá aos passageiros do Vale do Paraíba o acesso rápido e cômodo à capital fluminense, com apenas 1 hora e 5 minutos de voo. Àqueles que não pretendem permanecer no Rio, a GOL oferece no RIOgaleão conexões para destinos como Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Buenos Aires.

Desconto especial: até o dia 29 de março, sexta-feira, o cupom VOESAOJOSE concede 15% de desconto aos clientes que adquirirem bilhetes aéreos nos trechos de ida e volta São José dos Campos-Rio de Janeiro-São José dos Campos.

Para os cariocas, a rota GIG-SJK representa uma nova oferta para o concorrido estado de São Paulo, complementando os voos da GOL hoje em operação a partir do RIOgaleão para São Paulo/Guarulhos (GRU), São Paulo/Congonhas (CGH) e Campinas/Viracopos (VCP), além da tradicional ponte aérea Santos Dumont-Congonhas.

Expressivo polo industrial, de negócios e de ensino, São José dos Campos é porta de acesso a diversas cidades do Vale do Paraíba, como Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, entre outras. As novas operações favorecem o turismo em toda a região, dada a proximidade do aeroporto de SJK com destinos de montanha e natureza (Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Francisco Xavier, São Luiz do Paraitinga), de praia (no litoral norte de SP, como Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba) e religioso (Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida).

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação, em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,9 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.