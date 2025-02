Voos inaugurais da GOL ligam as capitais do Brasil e da Colômbia Eventos para celebrar a nova rota internacional da GOL aconteceram nos aeroportos Presidente Juscelino Kubitschek e El Dorado nesta terça-feira (4) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/02/2025 - 19h48 (Atualizado em 04/02/2025 - 19h48 ) twitter

Inaugurados voos que ligam as capitais do Brasil e da Colômbia Divulgação Gol Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas, principal Companhia aérea do Brasil, opera nesta terça-feira (4) os voos inaugurais de sua mais recente rota internacional: Brasília (BSB)-Bogotá (BOG), com a presença de autoridades e executivos do setor, tanto no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, no Distrito Federal, quanto no Aeroporto Internacional El Dorado, na capital colombiana. Têm início nesta data as três operações semanais diretas da Companhia, de ida e volta, às terças, quintas e sábados. Em 30 de março, os voos serão operados às segundas, quartas e domingos, nos mesmos horários (confira tabela abaixo).

Houve corte de faixa inaugural do voo G3 8242, que deixou Brasília às 8h50 desta quarta (4) e pousou em Bogotá às 12h22.

A nova rota BSB-BOG atende à crescente demanda para o transporte de passageiros, cargas e e-commerce entre Brasil e Colômbia, e é um estímulo ao comércio, turismo e geração de riquezas em ambas as nações.

A GOL inaugurou sua operação em Bogotá no início de abril de 2024, com voos a partir de Guarulhos/São Paulo (GRU) e Buenos Aires/Ezeiza (EZE). Deste mês em diante, a oferta de voos para a Colômbia - um dos principais centros econômicos do continente - se concentra a partir de Brasília. A novidade fortalece o Aeroporto de Brasília como importante hub para a GOL, consolidada como a maior operadora de voos internacionais na capital federal, onde já conta com voos para Miami (MIA), Orlando (MCO), Buenos Aires (EZE e AEP) e Cancún (CUN).

Desde 29 de outubro de 2024, a Colômbia deixou de exigir dos brasileiros a necessidade da carteira de vacinação internacional de febre amarela para a entrada no país.

Alta conectividade em Brasília e Bogotá

Na capital federal, Clientes de 30 destinos do País contam com a conexão para a Colômbia, fomentando o turismo e os negócios internacionais das regiões Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste. clientes do Rio de Janeiro e de São Paulo poderão embarcar nos aeroportos centrais das cidades (Santos Dumont e Congonhas) e fazer uma conexão no Distrito Federal para seguir até Bogotá.

Em Bogotá, os passageiros têm à disposição as conexões para mais de 50 destinos operados pela parceira Avianca, como Cartagena, Quito, Medellín, Lima, Barranquilla, Cidade do México, Cali, Guayaquil, San Andrés, Curaçao, San Salvador, Cidade da Guatemala, Cidade do Panamá e Santo Domingo, entre outras.

Já os clientes voando a Bogotá têm também à disposição o serviço de Stopover em Brasília. O passageiro que vai ou volta da Colômbia, mas que tem como destino outra cidade brasileira servida a partir de Brasília, pode desembarcar com suas bagagens e permanecer por até três noites no Distrito Federal antes de seguir para o ponto final da sua viagem, sem custos.

Às 22h55 desta terça (4), o voo de volta G3 8243 partirá de Bogotá rumo a Brasília, onde aterrissará às 6h25 (da quarta-feira 5). As operações entre Brasil e Colômbia são realizadas com modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.

GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes.

A Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagem, também trará esses voos diretos em sua plataforma. Os Clientes podem comprar passagens GOL para Bogotá em dinheiro e acumular milhas na Smiles, ou ainda resgatar passagens pelos canais da Smiles utilizando suas milhas, ou ainda na opção Smiles & Money, que junta milhas com dinheiro. Atualmente, a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

