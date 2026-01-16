Quatro cães farejadores confirmaram que crianças desaparecidas estiveram em casa na mata O local dentro da mata, que fica perto do rio Mearim e do ponto onde Kauan foi encontrado, tem casas de apoio de pescadores

Na Veia|Do R7 16/01/2026 - 18h38 (Atualizado em 16/01/2026 - 18h38 ) X (Twitter)

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Google News

Link de compartilhamento