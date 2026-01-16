Logo R7.com
Quatro cães farejadores confirmaram que crianças desaparecidas estiveram em casa na mata

O local dentro da mata, que fica perto do rio Mearim e do ponto onde Kauan foi encontrado, tem casas de apoio de pescadores

A confirmação chegou por parte de quatro cães farejadores. As três crianças realmente estiveram juntas onde Kauan, o único localizado, falou para as psicólogas.

