Quatro cães farejadores confirmaram que crianças desaparecidas estiveram em casa na mata
O local dentro da mata, que fica perto do rio Mearim e do ponto onde Kauan foi encontrado, tem casas de apoio de pescadores
A confirmação chegou por parte de quatro cães farejadores. As três crianças realmente estiveram juntas onde Kauan, o único localizado, falou para as psicólogas.
