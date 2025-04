'A dor é silenciosa, só quem passa sabe': o relato de uma mulher agredida no Amazonas

Essa é a Luciamara Macedo, de 32 anos. Uma vítima de violência doméstica , no Amazonas. Ela autorizou a divulgação desse vídeo para mostrar a realidade de muitas mulheres que vivem no controle dos maridos e apanham caladas.



Escondem as marcas das agressões da noite anterior e trabalham com um sorriso no rosto, no dia seguinte, como se nada houvesse. Mas é o que ela disse para mim, na cozinha, depois da triste cena que presenciamos: "a dor é silenciosa, só quem passa sabe".



Estávamos no primeiro dia de navegação pelo Rio Negro que tem como pano de fundo a maior floresta do mundo, a Amazônica. A saída foi do Porto São Raimundo, em Manaus. O nosso destino era as comunidades ribeirinhas da margem esquerda do Rio Negro para apurar uma denúncia de trabalho infantil em uma produção do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record, pauta do repórter investigativo Lumi Zúnica. Vai ser uma matéria exclusiva para o Domingo Espetacular , mas não quero dar spoiler, por enquanto.



O fato é que já passava das 9 da noite quando ouvimos um barulho de tapa e a voz de uma mulher desesperada que dormia na rede quando o seu companheiro, alcoolizado, tentou enforcá-la, deu um tapa nas costas e um soco na testa dela. O pai desse homem estava no barco, era o nosso capitão, responsável pela navegação na expedição pelos lugares mais remotos da Amazônia. Foi ele quem gritou por socorro e nossa equipe atendeu. Ele também tentou agredir o próprio pai. Foi uma cena que mexeu com todos nós. Estar lá para ver o desespero de Lucimara para fugir das agressões e o medo no olhar dela foi muito difícil para todos nós.



Resolvi fazer esse relato para chamar atenção para os dados de violência doméstica no Amazonas. O estado está em primeiro lugar do Brasil em relação a mulheres que declaram ter sofrido violência doméstica ou familiar provocada por homem. A Região Norte registrou os maiores índices. O Amazonas lidera com 38%, Rondônia com 37% e Acre com 35% das mulheres afirmando ter sido vítima de violência doméstica. Valores acima da média nacional, de 30%. Os dados são da Pesquisa Estadual de Violência contra a Mulher, um recorte do levantamento nacional do Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher Contra a Violência, divulgado no ano passado.



O agressor foi deixado pelo pai numa comunidade no meio do caminho, um alívio para a nossa equipe e, principalmente, segurança de Lucimara. Só não se sabe até quando.