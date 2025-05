'Atualizar é diferente de flexibilizar': Marina Silva critica o PL da Devastação

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma em entrevista exclusiva que o chamado “PL da devastação” é um desmonte da lei ambiental brasileira.



O que está sendo feito, proposto, é um desmonte. Atualizar é diferente de flexibilizar. Ganhar agilidade é diferente de perda de qualidade. E, no meu entendimento, esse processo como ele está sendo tratado é realmente um desmonte da proteção ambiental no país”, finalizou a ministra.