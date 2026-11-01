Confira em quais dos principais Parques Nacionais Lula ou Flávio obtiveram vitória
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Máquina de moer café, tablet e relógio: veja os 83 presentes recebidos por Alckmin
Itens foram recebidos em compromissos oficiais e incorporados ao patrimônio da União; maior parte dos presentes veio de autoridades e representações estrangeiras
Bolsonaro participa de desfile ao lado de bispo Edir Macedo e Silvio Santos
O presidente da República, Jair Bolsonaro, abriu o desfile cívico-militar às 9h. O evento está previsto para se encerrar às 11h
Veja fotos: Bolsonaro participa de desfile de 7 de setembro no DF
Presidente estava acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, vice-presidente, bispo Edir Macedo, Silvio Santos e ministros