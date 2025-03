Domingo Espetacular lança novo quadro e alerta sobre ameaças globais O cofre do fim do mundo foi o primeiro tema e mostra um bunker criado para armazenar e preservar sementes, a fim de garantir a segurança alimentar. Mas será que ele realmente pode abastecer a humanidade se tudo acabar? Refletindo Sobre a Notícia por Ana Carolina Cury|Ana Carolina CuryOpens in new window 03/03/2025 - 10h28 (Atualizado em 03/03/2025 - 10h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cofre do fim do mundo: a esperança armazenada no Ártico é tema de reportagem especial

Você já deve ter reparado que notícias a respeito de desastres, tragédias e crimes parecem ter aumentado. A cobertura jornalística, por mais ampla que esteja atualmente, muitas vezes não consegue acompanhar o que está acontecendo. A notícia de ontem vira história — e a de hoje mal tem tempo de ser contada.

Por isso, o Domingo Espetacular está com um novo quadro, Planeta em Perigo. Uma série de reportagens especiais vai explorar, a cada domingo, temas importantes, mas pouco abordados nos noticiários. Vamos entender por que estamos tão perto do colapso mundial e quais são as emergências que ameaçam nossa sobrevivência.

Alimentação em risco

Na primeira matéria exibida neste domingo, dia 2, mostramos o “cofre do fim do mundo”, oficialmente conhecido como Svalbard Global Seed Vault. Localizado em uma ilha remota no Ártico norueguês, este cofre parece um bunker, porque foi projetado para resistir a catástrofes naturais e eventos globais extremos. Ele armazena sementes de culturas alimentares de todo o mundo, funcionando como uma salvaguarda para a biodiversidade agrícola em caso de desastres globais.

‌



Um tema importante, afinal, o crescimento populacional exacerbado, as mudanças climáticas, o desperdício de alimentos e a desigualdade na distribuição contribuem para o risco de insegurança alimentar global. Mesmo com avanços na produção agrícola, a capacidade de produzir comida suficiente para todos está cada vez mais pressionada.

Como já aconteceu no Japão e nos Estados Unidos recentemente, onde desastres naturais comprometeram a produção agrícola e levaram ao desabastecimento de alimentos essenciais. No país asiático, a produção de arroz reduziu drasticamente. Já no país norte-americano, o que sumiu das prateleiras dos mercados foi o ovo de galinha, que também está muito mais caro.

‌



Aqui no Brasil, diversos alimentos enfrentam ameaças de extinção ou aumentos significativos de preço. Itens básicos como café e azeite, por exemplo, estão parecendo artigos de luxo, tamanha a disparada dos valores. Pitanga, pinhão e guaraná já não são encontrados com facilidade.

Uma tentativa

‌



Os especialistas explicam que o aumento da ameaça nuclear, das guerras e das catástrofes naturais traz a preocupação de um colapso alimentar, o que deixaria o mundo sem a possibilidade de recorrer a alimentos básicos. Então, o objetivo principal desse cofre é preservar a diversidade genética das plantas cultivadas, garantindo que, em emergências, as espécies essenciais para a alimentação humana possam ser recuperadas.

Inaugurado em 2008, ele possui capacidade para armazenar até 4,5 milhões de espécies de sementes. Atualmente, abriga cerca de 1,3 milhão de amostras provenientes de diversas partes do planeta, incluindo do Brasil.

Embora o cofre seja vital para a preservação das espécies vegetais, ele não conseguiria abastecer diretamente a humanidade em caso de um colapso total. É uma esperança de remediar pequenos problemas mundiais, mas não poderia salvar a humanidade do fim. Então, até quando resistiremos a tantas ameaças? Se um dia o pior acontecer, qual será nosso grão de esperança?

Acompanhe novas reportagens no próximo domingo, a partir das 20:30, na Record.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.