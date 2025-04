Mesmo com fortuna, Ben Affleck explica por que seus filhos precisam trabalhar Ator relembrou episódio em que o filho pediu um tênis avaliado em 34 mil reais Refletindo Sobre a Notícia por Ana Carolina Cury|Ana Carolina CuryOpens in new window 24/04/2025 - 11h35 (Atualizado em 24/04/2025 - 11h35 ) twitter

O ator Ben Affleck ressaltou que é preciso ensinar aos filhos o valor do trabalho

Ensinar responsabilidade financeira e limites não é um gesto de dureza como muitos pensam, é um ato de amor. E isso vale até mesmo quando há milhões na conta. O ator Ben Affleck, dono de uma fortuna estimada em mais de 150 milhões de dólares (R$ 858 milhões), deu recentemente um exemplo sobre esse tema ao compartilhar uma conversa com seu filho de 13 anos, Samuel.

Durante uma entrevista ao programa norte-americano Today with Jenna & Friends, da NBC, Affleck contou que Samuel pediu um par de tênis avaliado em cerca de 34 mil reais. “Ele queria aqueles tênis e eu perguntei, ‘eles custam US$ 6 mil, do que você está falando? Você vai cuidar do meu jardim? Você tem US$ 6 mil?‘. E ele respondeu, ‘Nós temos o dinheiro’. E eu falei, ‘eu tenho o dinheiro, você está zerado’”.

Segundo o ator, não se tratava de negar por birra. Era sobre ensinar. “Você ama os seus filhos. Você quer dar tudo para eles e fazer tudo por eles. Só que se você ceder tudo você acaba fazendo um desserviço. É preciso trabalhar. Mostrar que tudo tem um preço, inclusive o esforço”, declarou Affleck, que é pai de três filhos.

E ele tem razão. Ensinar o valor do trabalho é mais necessário do que nunca. É preparar os filhos para o mundo real, aquele onde escolhas custam tempo, dedicação e paciência.

‌



Afinal, um dia eles estarão sozinhos diante da vida, e ela nem sempre é justa. Por isso, ensinar que caráter é algo que não se compra, mas se constrói se torna cada dia mais essencial.

