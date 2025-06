Tralalero Tralala: novo viral da internet pode estar derretendo seu cérebro Por que vídeos bizzaros e sem conteúdo têm ganhado milhões de visualizações? Refletindo Sobre a Notícia por Ana Carolina Cury|Ana Carolina CuryOpens in new window 06/06/2025 - 12h12 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brain rot: O lixo digital que consumimos sem perceber IA

Talvez você já tenha visto na internet, ou ainda irá ver. Uma série de desenhos bizarros e viciantes está viralizando, como, por exemplo, um tubarão de três pernas usando tênis azuis nas redes sociais, conhecido como “Tralalero Tralala”.

A arte foi desenvolvida com auxílio de inteligência artificial. São imagens bizarras geradas com um som completamente sem sentido e viciante!

Parece inofensivo, mas não é. O desenho faz parte de uma tendência de memes que estão dominando as redes, conhecida como “brain rot”. A tradução literal de “brain rot” é “podridão cerebral”.

De acordo com o Google, o interesse por esse tipo de conteúdo cresceu 350% e está entre os assuntos mais procurados no Brasil.

‌



Emburrecimento proposital

É natural que com todas as inovações tecnológicas as pessoas vivam conectadas. A maioria passa grande parte do dia em frente ao computador ou ao celular devido às exigências do trabalho.

Só que o que está acontecendo é que quando voltam para casa buscam se entreter no universo online. “Nossos especialistas perceberam que ‘brain rot’ ganhou um novo significado este ano como um termo utilizado para capturar preocupações sobre o impacto do consumo excessivo de conteúdo online de baixa qualidade, especialmente nas redes sociais”, destacou a Oxford University Press.

‌



Um cenário preocupante em que jovens e adultos perdem horas consumindo conteúdos vazios que nada acrescentam.

O problema é que isso não afeta apenas o tempo que a pessoa perde, mas influencia negativamente no sono, no emocional, prejudica a concentração, entre muitas outras consequências ruins.

‌



Não sei se isso já aconteceu com você, mas quanto mais tempo passamos conectados, maior parece ser a dificuldade para se concentrar — seja para ler um livro com calma, prestar atenção em uma aula ou conversa longa, organizar ideias ou até aprender conteúdos mais complexos.

Isso é sério. É uma armadilha para acelerar o emburrecimento e a alienação; por isso, exige colocar a inteligência em prática. Não podemos aceitar que nós, ou nossos, filhos nos tornemos vítimas de tamanha alienação.

A reação exige a desconexão do fútil, do vazio. E responder para si: por que consumimos tanto “brain rot”? Do que temos tentado fugir? A resposta pode não ser simples. Mas ela, com certeza, evitará a destruição da capacidade de pensar.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.