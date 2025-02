Quem é a atriz sul-coreana encontrada morta em casa e por que sua história expõe a ilusão da fama Partida da jovem de 24 anos deixou a indústria do entretenimento da Coreia do Sul em choque Refletindo Sobre a Notícia por Ana Carolina Cury|Ana Carolina CuryOpens in new window 19/02/2025 - 11h46 (Atualizado em 19/02/2025 - 12h12 ) twitter

A atriz Kim Sae Ron foi encontrada morta em sua casa Reprodução

Mais uma morte prematura no mundo das celebridades. A atriz sul-coreana Kim Sae Ron, de 24 anos, foi encontrada sem vida em sua casa no dia 16 de fevereiro. O caso chocou a indústria do entretenimento e seus fãs.

Kim Sae Ron entrou para o cinema ainda criança. Com apenas 9 anos, impressionou ao interpretar uma menina abandonada em Uma Vida Nova em Folha (2009), filme que conquistou reconhecimento internacional. Nos anos seguintes, estrelou sucessos como O Homem de Lugar Nenhum (2010) e Uma Garota à Porta (2014), recebendo prêmios importantes. Ao longo de sua trajetória, acumulou 11 filmes e 19 séries, consolidando-se como uma das atrizes mais talentosas de sua geração.

Enquanto sua carreira brilhava, sua vida pessoal era marcada por desafios. Em uma entrevista de 2018, Kim revelou que sofreu bullying na escola devido à fama.

“Os colegas escreviam xingamentos e coisas terríveis sobre mim no pátio da escola, nas paredes da rua. Eu costumava andar para casa descalça porque as pessoas escondiam meus sapatos”, desabafou na época.

‌



Ela também mencionou que seus colegas a convidavam para passeios fora da escola, mas nunca apareciam, e que chegou a ficar sozinha em uma de suas festas de aniversário, porque ninguém foi. O isolamento era real, apesar dos milhares de likes.

Além disso, dentro de casa, Kim presenciava a luta de sua mãe contra a depressão, o que a fez assumir desde muito nova a responsabilidade de cuidar da família.

‌



A pressão também aumentou com o julgamento público. Em 2022, ela bateu o carro por estar embriagada e, por conta disso, perdeu contratos.

No ano passado, a imprensa sul-coreana noticiou que ela estava passando por tratamento psicológico para lidar com os ataques constantes sofridos nas redes sociais.

‌



O mito da felicidade

Vivemos em uma época em que a felicidade se tornou uma grande trend, tema de diversos vídeos. Só que, infelizmente, apesar de notícias como essa serem comuns, muitas pessoas ainda acreditam que, para serem felizes, precisam ter muito poder, dinheiro ou fama.

Mais uma vez, o fim precoce de alguém como Kim nos mostra que pensar assim é uma ilusão. Jovens talentos, como a atriz, normalmente vivem sob pressão constante, lidando com expectativas irreais, cobrança implacável do público e uma privação de vida pessoal que pode ser devastadora.

O brilho dos holofotes não impede a solidão, a insegurança ou as batalhas internas ou externas que as pessoas travam.

Então, essa triste notícias é mais um lembrete de que a verdadeira felicidade não está na fama ou no sucesso que enxergamos de fora. É preciso olhar além das aparências e entender que a vida de qualquer um – seja uma celebridade ou um desconhecido – pode carregar dores e desafios invisíveis.

O dinheiro e a fama podem até proporcionar momentos alegres, mas não a verdadeira felicidade. Esta vem de dentro, de quem somos, dos nossos propósitos e valores, e não depende das circunstâncias. Ela traz paz, mesmo em meio às lutas.

Se essa história nos ensina mais alguma coisa além disso, é que o respeito e o não julgamento são essenciais. E que, por trás de qualquer pessoa, há um ser humano que precisa de mais do que aplausos.

