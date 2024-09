Com 75%, João Campos lidera disputa no Recife em todos os cenários, diz pesquisa Na pesquisa espontânea, atual prefeito segue à frente, com 49% das intenções de voto, seguido por Gilson Machado, que tem 4% Três Poderes|Do R7, em Brasília 09/09/2024 - 14h22 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h43 ) ‌



A+

A-

Prefeito tem 75% das intenções de voto Rodolfo Loepert/Reprodução/Instagram @joaocampos - 22.06.2024

Pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura do Recife, encomendada pela RECORD e divulgada nesta segunda-feira (9), mostra o prefeito João Campos (PSB) à frente na corrida eleitoral em todos os cenários analisados. No levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes de possíveis nomes é apresentada aos eleitores, o candidato à reeleição aparece com 75% das intenções de voto.

O instituto ouviu 1.000 eleitores de Recife entre 6 e 7 de setembro de 2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número PE–07597/2024, é de 95%.

Na sequência, Gilson Machado (PL) e Daniel Coelho (PSD) aparecem em empate técnico, com 8% e 4%, respectivamente. Veja lista completa:

Prefeitura do Recife - Estimulada Arte/R7

Na pesquisa espontânea, sem a apresentação dos nomes dos possíveis candidatos, João Campos segue à frente, com 49% das intenções de voto, seguido por Gilson Machado, com 4%.

‌



Prefeitura do Recife - Espontânea Arte/R7

Possibilidades de votos

Dos que responderam à pesquisa, 49% disseram votar com certeza em Campos. Outros 34% relataram que poderiam votar no candidato. Segundo o levantamento, 14% afirmaram que não votariam nele, e 3% disseram que não o conhecem o suficiente para opinar.

De acordo com o levantamento, 5% afirmaram que votariam com certeza em Gilson Machado e outros 25% disseram que poderiam votar nele. 54% dos entrevistados relataram que não votariam no político, e 16% disseram que não o conhecem o suficiente para opinar.

‌



Ainda nesse levantamento, 2% dos entrevistados disseram que votariam com certeza em Daniel Coelho, e 41% afirmaram que poderiam votar nele. Já 43% relataram que não votariam no candidato, e 14% que não o conhecem o suficiente para opinar.

Aprovação das gestões

O prefeito João Campos aparece com 79% de aprovação do eleitorado e 15% de desaprovação. Segundo o levantamento, 6% não soube ou não respondeu.

‌



A governadora Raquel Lyra aparece com 42% de aprovação e 52% de desaprovação. 6% não soube ou não respondeu.

Além disso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silvaé aprovado por 64% do eleitorado e desaprovado por 33%. Outros 3% não souberam ou não responderam.

Aprovação Arte/R7