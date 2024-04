Eleições: Paes lidera com folga, mas Ramagem pode ser impulsionado por alta aprovação de Bolsonaro Pesquisa Real Time ouviu 1.000 pessoas entre 22 e 23 de março e foi registrada no TSE sob o número RJ-04917/2024

No cenário político do Rio de Janeiro, as eleições municipais sempre atraem olhares atentos e especulações fervorosas. A recente pesquisa divulgada pela RECORD, realizada pelo levantamento Três Poderes | Real Time Big Data, trouxe à tona uma análise detalhada das intenções de voto para a Prefeitura do Rio, além de aspectos importantes sobre a avaliação da administração municipal e estadual.

Pesquisa espontânea:

Na análise das intenções de voto espontâneas, ou seja, quando os nomes dos possíveis candidatos não são apresentados, observamos uma liderança inicial de Eduardo Paes (PSD) com 19%, seguido por outros nomes como Marcelo Freixo (PT) com 3%, e Alexandre Ramagem (PL) e Flávio Bolsonaro (PL) com 2% cada. É importante notar que uma parcela significativa de entrevistados (55%) não soube ou não respondeu, indicando um cenário de incerteza e indecisão.

Pesquisa estimulada:

Já quando os nomes dos candidatos são apresentados, Eduardo Paes (PSD) desponta com 40% das intenções de voto, seguido por Alexandre Ramagem (PL) com 13% e por Tarcísio Mota (PSOL) e Martha Rocha (PDT) com 9% e 8%, respectivamente. Os dados refletem um quadro de polarização e competição entre os principais concorrentes. Essa polarização pode se tornar peça-chave na disputa quando o apoio de Bolsonaro começar a tomar maior proporção. Ramagem ainda é desconhecido de grande parte da população, tendo 37% de desconhecimento segundo pesquisa, e mesmo assim desponta na segunda colocação em praticamente todos os cenários estimulados.

Cenários eventuais em 2º Turno:

Em cenários eventuais de segundo turno, Eduardo Paes aparece em disputa com diferentes adversários, mantendo uma vantagem significativa em relação aos seus oponentes mais prováveis.

Contra Ramagem, Eduardo tem 55% das intenções contra 29%. 10% são Brancos e Nulos e 6% NS/NR. No cenário contra Tarcísio Motta, Paes lidera com 64%, Tarcisio tem 20%. Brancos e nulos somam 12% e NS/NR, 4%. Num último cenário analisado, Paes volta a ganhar com 58% contra 27% de Marta Rocha. 10% votariam Branco e Nulo enquanto 5% não sabem ou não responderam.

Avaliação da prefeitura do Rio e do governo estadual:

A pesquisa também investigou a percepção da população em relação à administração municipal e estadual. Notavelmente, a Prefeitura do Rio recebeu uma taxa de aprovação de 58%, enquanto o governo estadual obteve uma taxa de aprovação significativamente menor, com apenas 33%. Esses números revelam um quadro de polarização e discordância em relação à gestão pública, com distintas percepções sobre os rumos da cidade e do estado.

Possibilidade de crescimento de ramagem:

Uma das análises relevantes proporcionadas pela pesquisa é a possibilidade de crescimento de Alexandre Ramagem (PL), impulsionado pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro e pela alta taxa de aprovação deste no estado. A vinculação de Ramagem à imagem do ex-presidente pode representar um fator determinante na corrida eleitoral, especialmente em um contexto político marcado por polarizações e alinhamentos partidários.

