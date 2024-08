Glêdson Bezerra lidera disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, indica pesquisa Atual prefeito aparecem com 40% das intenções de voto no cenário estimulado, segundo Real Time Big Data Três Poderes|Do R7, em Brasília 02/08/2024 - 14h12 (Atualizado em 02/08/2024 - 14h27 ) ‌



Glêdson Bezerra tem 40% das intenções de voto Reprodução/Instagram/@Glêdson Bezerra

Pesquisa do instituto Real Time Big Data para a Prefeitura de Juazeiro do Norte (CE), encomendada pela RECORD e divulgada nesta sexta-feira (2), indica que o atual prefeito, Glêdson Bezerra (Podemos) lidera as intenções de voto no cenário estimulado, com 40% das intenções de voto.

O deputado estadual Fernando Santana (PT) aparece em segundo lugar, com 23% das intenções de voto. Veja a lista completa abaixo:

Prefeitura de Juazeiro do Norte - Estimulada Arte/R7

O levantamento foi realizado com 600 entrevistados, entre os dias 31 de julho e 1º de agosto. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número CE–05646/2024, tem um nível de confiança de 95%.

No cenário espontâneo, quando o entrevistador não citou os possíveis candidatos, Glêdson Bezerra segue na liderança, com 17% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o deputado estadual Davi de Raimundão (MDB), com 7%, empatando tecnicamente com Fernando Santana (2%), Arnon Bezerra (PDT), com 1%, e Germano Lima (PSOL), com 1%.

Prefeitura de Juazeiro do Norte - Espontânea Arte/R7

Possibilidades de voto

Em uma simulação sobre o eleitor votar ou não nos nomes apresentados pela pesquisa, 61% afirmaram que votariam com certeza ou poderiam votar em Glêdson Bezerra e 48% em Fernando Santana.

Pré-candidatos como Sued Carvalho e Germano Lima apareceram com 28% e 24%, respectivamente.

Aprovação das gestões

O atual prefeito de Juazeiro do Norte aparece com 55% de aprovação do eleitorado e 39% de desaprovação. Segundo o levantamento, 6% não souberam ou não responderam. O governador Elmano de Freitas (PT) aparece com 60% de aprovação e 32% de desaprovação. 8% não souberam ou não responderam.

Além disso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 67% do eleitorado e desaprovado por 27%. Outros 6% não souberam ou não responderam.

Aprovação Arte/R7