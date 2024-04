João Campos lidera pesquisa para prefeito de Recife em todos os cenários Atual ocupante do cargo seria reeleito em primeiro turno segundo a pesquisa do Real Time Big Data

A pesquisa do Real Time Big Data encomendada pela RECORD para prefeito de Recife concluída nessa segunda-feira (18) revela que João Campos (PSB) se reelegeria no primeiro turno em qualquer um dos cinco cenários levantados. O atual ocupante do cargo tem entre 66% e 73% das intenções de voto na cidade. O opositor mais bem colocado, João Paulo (PT), soma 8% das intenções de voto. A rejeição de Campos também é a menor entre os pré-candidatos: 18%.

O instituto ouviu 1.000 eleitores de Recife entre 15 e 16 de março de 2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número PE-01350/2024, é de 95%.

Veja os cenários da pesquisa:

Cenário 1:

João Campos (PSB): 72%

Gilson Machado (PL): 7%

Daniel Coelho (Cidadania): 7%

Carlos Veras (PT): 1%

Dani Portela (PSOL): 1%

Nulo/branco: 7%

Não sabem/não responderam: 5%

Cenário 2:

João Campos (PSB): 73%

Gilson Machado (PL): 7%

Daniel Coelho (Cidadania): 7%

Dani Portela (PSOL): 1%

Mozart Sales (PT): 0%

Nulo/branco: 7%

Não sabem/não responderam: 5%

Cenário 3:

João Campos (PSB): 66%

João Paulo (PT): 8%

Gilson Machado (PL): 7%

Daniel Coelho (Cidadania): 6%

Dani Portela (PSOL): 1%

Nulo/branco: 7%

Não sabem/não responderam: 5%

Cenário 4:

João Campos (PSB): 72%

Gilson Machado (PL): 7%

Daniel Coelho (Cidadania): 7%

Túlio Gadêlha (Rede): 1%

Carlos Veras (PT): 1%

Nulo/branco: 7%

Não sabem/não responderam: 5%

Cenário 5:

João Campos (PSB): 73%

Gilson Machado (PL): 7%

Daniel Coelho (Cidadania): 7%

Túlio Gadêlha (Rede): 1%

Mozart Sales (PT): 0%

Nulo/branco: 7%

Não sabem/não responderam: 5%

Rejeição aos pré-candidatos (permitidas múltiplas respostas):

João Paulo (PT): 43%

Gilson Machado (PL): 39%

Daniel Coelho (Cidadania): 35%

Túlio Gadêlha (Rede): 34%

Dani Portela (PSOL): 31%

Carlos Veras (PT): 25%

Mozart Sales (PT): 22%

João Campos (PSB): 18%

