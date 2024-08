Pesquisa mostra empate técnico entre Remi Filho e Caubi Freitas pela prefeitura de Murici (AL) Instituto entrevistou 600 pessoas entre 12 e 13 de agosto, e a margem de erro é de quatro pontos percentuais Três Poderes|Do R7, em Brasília 14/08/2024 - 10h25 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h32 ) ‌



Margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais Reprodução/Instagram/@remifilho15 - 23.05.2024 e Reprodução/Facebook/Caubi Freitas - 23.04.2024

Pesquisa do instituto Real Time Big Data para a prefeitura de Murici (AL), encomendada pela RECORD e divulgada nesta quarta-feira (14), indica empate técnico na disputa. Remi Filho (MDB) aparece com 29% das intenções de voto no cenário estimulado, quando o eleitor é apresentado a uma lista de pré-candidatos. Caubi Freitas (Podemos) tem 25%.

O levantamento foi realizado com 600 entrevistados, entre os dias 12 e 13 de agosto. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número AL-04569/2024, tem um nível de confiança de 95%.

Nesse cenário, o terceiro lugar é ocupado por Eduardo Oliveira (PP).

Pesquisa estimulada para a Prefeitura de Murici

Remi Filho (MDB): 29%

29% Caubi Freitas (Podemos): 25%

25% Eduardo Oliveira (PP): 11%

11% Brancos/Nulos: 17%

17% Não souberam/não responderam: 18%

Na modalidade espontânea, quando o entrevistador não cita os candidatos, destaca-se o grande número de entrevistados que não souberam ou preferiram não responder. Além disso, outros nomes pontuaram, já que não existe uma lista prévia.

Resultado da pesquisa espontânea

Remi Filho (MDB): 10%

10% Caubi Freitas (Podemos): 7%

7% Eduardo Oliveira (PP): 3%

3% Renan Filho (MDB): 1%

1% Olavo Neto (MDB): 1%

1% Outros: 5%

5% Brancos/Nulos: 18%

18% Não souberam/responderam: 55%

Possibilidades de voto

Em uma simulação sobre a intenção de voto nos nomes apresentados pela pesquisa, 48% afirmaram que votariam com certeza ou poderiam votar em Remi Filho. O mesmo percentual foi registrado para Caubi Freitas. Já Eduardo Oliveira obteve 44%.

Remi Filho (MDB)

Votaria com certeza: 14%

14% Poderia votar: 34%

34% Não votaria: 39%

39% Não conhece o suficiente: 13%

Caubi Freitas (Podemos)

Votaria com certeza: 12%

12% Poderia votar: 36%

36% Não votaria: 34%

34% Não conhece o suficiente: 18%

Eduardo Oliveira (PP)

Votaria com certeza : 5%

: 5% Poderia votar: 39%

39% Não votaria: 25%

25% Não conhece o suficiente: 31%

Aprovação das gestões

O atual prefeito da cidade, Olavo Neto (MDB), tem 47% de aprovação e 44% de desaprovação. Segundo o levantamento, 9% não souberam ou não responderam. O governador Paulo Dantas (MDB) apresenta 54% de aprovação e 40% de desaprovação, com 6% de pessoas que não souberam ou não responderam.

Além disso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 50% do eleitorado e desaprovado por 47%. Outros 3% não souberam ou não responderam.