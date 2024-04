Três Poderes |Do R7

Pré-candidato à reeleição em Porto Alegre, Sebastião Melo lidera pesquisa Real Time Big Data Estudo mostra que atual prefeito da capital tem entre 40% e 42% das intenções de voto para as eleições municipais de outubro

A pesquisa do Real Time Big Data encomendada pela RECORD para prefeito de Porto Alegre, concluída nesta segunda-feira (1º), mostra que Sebastião Melo (MDB) se reelegeria nos quatro cenários estimulados, quando o eleitor recebe uma lista com o nome dos candidatos. O atual ocupante do cargo tem entre 40% e 42% das intenções de voto na cidade.

A opositora mais bem colocada é a deputada Maria do Rosário (PT), que soma entre 22% e 26% das intenções de voto a depender do cenário. Melo também lidera a pesquisa espontânea, quando não é fornecida uma relação de concorrentes a quem responde ao estudo, com 20%.

Nas duas simulações de segundo turno realizadas, o atual prefeito da capital gaúcha também aparece em primeiro lugar. Contra Luciana Genro (PSOL), ele teria 55% dos votos a 29%. Já se a disputa fosse com Maria do Rosário, ele venceria com 53% dos votos a 33%, segundo a pesquisa.

O instituto ouviu 1.000 eleitores de Porto Alegre entre 29 e 30 de março de 2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RS-03565/2024, é de 95%.

Veja os cenários da pesquisa:

Cenário estimulado 1:

• Sebastião Melo (MDB): 40%

• Maria do Rosário (PT): 22%

• Luciana Genro (PSOL): 7%

• Any Ortiz (Cidadania): 5%

• Juliana Brizola (PDT): 5%

• Comandante Nádia (PP): 4%

• Thiago Duarte (União): 2%

• Nulo/branco: 7%

• Não sabem/não responderam: 8%

Cenário estimulado 2:

• Sebastião Melo (MDB): 41%

• Maria do Rosário (PT): 22%

• Luciana Genro (PSOL): 7%

• Juliana Brizola (PDT): 6%

• Comandante Nádia (PP): 5%

• Nadine Anflor (PSDB): 2%

• Thiago Duarte (União): 2%

• Nulo/branco: 7%

• Não sabem/não responderam: 8%

Cenário estimulado 3:

• Sebastião Melo (MDB): 41%

• Maria do Rosário (PT): 26%

• Juliana Brizola (PDT): 7%

• Any Ortiz (Cidadania): 6%

• Thiago Duarte (União): 2%

• Nulo/branco: 9%

• Não sabem/não responderam: 9%

Cenário estimulado 4:

• Sebastião Melo (MDB): 42%

• Maria do Rosário (PT): 26%

• Juliana Brizola (PDT): 8%

• Thiago Duarte (União): 3%

• Nadine Anflor (PSDB): 3%

• Nulo/branco: 9%

• Não sabem/não responderam: 9%

Cenário espontâneo:

• Sebastião Melo (MDB): 20%

• Maria do Rosário (PT): 3%

• Manuela D'Avila (PCdoB): 2%

• José Fortunati (União): 1%

• Outros: 3%

• Nulo/branco: 14%

• Não sabem/não responderam: 57%

Segundo turno — cenário 1:

• Sebastião Melo (MDB): 55%

• Luciana Genro (PSOL): 29%

• Nulo/branco: 12%

• Não sabem/não responderam: 4%

Segundo turno — cenário 2:

• Sebastião Melo (MDB): 53%

• Maria do Rosário (PT): 33%

• Nulo/branco: 11%

• Não sabem/não responderam: 3%

