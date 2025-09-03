Zucco lidera disputa pelo governo do RS; Eduardo Leite tem administração aprovada por 64% Levantamento aponta vantagem do deputado Luciano Zucco na corrida estadual de 2026 em dois cenários Três Poderes|Do R7, em Brasília 03/09/2025 - 17h45 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h00 ) twitter

Deputado Zucco lidera em dois cenários para o governo do Rio Grande do Sul enato Araújo/Câmara dos Deputados - 27.08.2025

Pesquisa realizada pela Real Time Big Data nos dias 2 e 3 de setembro, com 1.200 entrevistas no Rio Grande do Sul, revelou cenário competitivo para a sucessão estadual, mas com um candidato se sobressaindo para ocupar o lugar do atual governador, Eduardo Leite (PSD).

A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.

No primeiro quadro testado para o governo, o deputado Luciano Zucco (PL) aparece na frente com 26% das intenções de voto, seguido por Juliana Brizola (PDT), com 20%, e Edegar Pretto (PT), com 19%.

Gabriel Souza (MDB) registra 12%, enquanto Paula Mascarenhas (PSDB) e Covatti Filho (PP) somam 4% cada. Brancos e nulos alcançam 6%, e 9% não souberam responder.

Quando o MDB é representado por Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, Zucco mantém a liderança com 24%, enquanto Melo surge em segundo com 21%. Juliana Brizola marca 20% e Edegar Pretto, 18%. Covatti Filho e Paula Mascarenhas ficam com 3% cada.

A rejeição é mais alta para Juliana Brizola (37%) e Edegar Pretto (36%). Zucco tem 32% e Melo, 26%.

Senado

Na disputa pelo Senado, Eduardo Leite tem o apoio expressivo do eleitorado, com 45%. Em seguida aparecem Manuela D’Ávila (sem partido), com 24%, e Marcel Van Hatten (Novo), com 17%. Sanderson (PL) soma 16%, Paulo Pimenta (PT) 15%, Luiz Carlos Heinze (PP) 13%, Osmar Terra (MDB) 8% e Márcio Biolchi (MDB) 3%.

Sem Leite na disputa, uma vez que o primeiro plano do governador e concorrer à Presidência da República, Manuela passa à frente com 28%, acompanhada por Van Hatten (22%), Paulo Pimenta (20%), Sanderson (19%) e Heinze (15%).

A administração estadual tem aprovação de 64% dos gaúchos. Entre os entrevistados, 41% avaliam o governo como ótimo ou bom, 35% como regular e 23% o classificam como ruim ou péssimo.

