Líder da oposição na Câmara culpa Lula por tarifaço: ‘Desprezou a boa política externa’

RESUMO DA NOTÍCIA Deputado Zucco culpa Lula pelo isolamento diplomático e pela tarifa de 50% imposta pelos EUA.

A medida é considerada um "golpe direto" contra a economia brasileira, afetando especialmente exportadores do Rio Grande do Sul.

Zucco critica a política externa do governo, alegando que transforma a diplomacia em um “palanque ideológico” e afasta parceiros estratégicos.

Ele conclama mobilização contra o que chama de “desmonte diplomático” e defende que os brasileiros não sejam penalizados pelos erros do governo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Zucco acusou o presidente de transformar a política externa em 'palanque ideológico' Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Arquivo

O deputado federal Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, responsabilizou diretamente o governo Lula pela crise comercial com os Estados Unidos após a decisão da Casa Branca de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar classificou a medida como um “golpe direto” contra a economia nacional, com impacto severo sobre exportadores, especialmente no Rio Grande do Sul.

Segundo Zucco, a taxação inédita é consequência da deterioração das relações diplomáticas conduzida pela atual gestão.

“Esta crise tem nome e sobrenome. É fruto da irresponsabilidade internacional do desgoverno Lula, que desprezou a boa política externa e está isolando o Brasil dia após dia”, declarou.

‘Palanque ideológico’

O deputado criticou a condução da diplomacia brasileira, acusando o presidente de transformar a política externa em “palanque ideológico” e de flertar com regimes autoritários, o que, segundo ele, teria minado a confiança de parceiros estratégicos como os Estados Unidos.

“O resultado está aí: taxações que derrubam nossas exportações e ameaçam milhares de empregos. Não foi o produtor rural, o empresário ou o trabalhador que provocou essa crise — foi o governo federal”, reforçou.

Zucco também fez um apelo à mobilização política e social contra o que chamou de “desmonte diplomático”.

“Os brasileiros não podem ser penalizados pelos erros de quem ocupa o poder. O Brasil precisa voltar a ser levado a sério, aqui dentro e lá fora”, concluiu.

