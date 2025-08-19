Divida no Agronegócio é recorde. BC reage, mas a inadimplência continuará crescendo este ano Novas normas do Banco Central restringem renegociação de dívidas e aumenta o número de produtores inadimplentes nos próximos meses Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 18/08/2025 - 22h47 (Atualizado em 18/08/2025 - 22h51 ) twitter

As renegociações constantes das dívidas, as novas formas de financiamento via mercado de capitais e, mais recentemente, o “tarifaço” imposto pelo Governo dos EUA aos produtos agropecuários exportados pelo Brasil encobriram – ou pelo menos embaçaram - o aumento acentuado do endividamento e da inadimplência dos produtores rurais e das empresas do agro no país. Diante disso, o Banco Central implementou novas orientações no final do primeiro semestre, ampliando exigências para renegociação das dívidas rurais, o que deve dificultar renegociações elevando o número de produtores e empresas para a inadimplência.

Foram introduzidas mudanças no Manual de Crédito Rural, o MCR. Para renegociação de dívidas, as instituições financeiras devem agora comprovar se o devedor tem um problema de caixa momentânea e tem condições de pagar a dívida ao longo do tempo. “É uma alteração na avaliação de risco. A instituição financeira analisará aquilo que o mutuário poderá enfrentar mais a frente, subjetivamente, como aumento de tarifas, custos de transporte, guerras, eventos climáticos, preços das commodities”, alerta Ademiro Vian, economista e professor da FGV, especialista em crédito rural.

Renegociação já exige do devedor comprovar dificuldade na comercialização, ou de frustração de safras e de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Ou ainda, comprovar que houve perdas causadas por fatores climáticos que levaram a aumento de dívidas anteriores e impediram pagamento de dívida junto ao Sistema Nacional de Crédito Rural. Mas não para nisso.

Bem mais restrita, o MCR indica que “a renegociação fica condicionada, ainda, a que a instituição financeira analise o conjunto das atividades e a capacidade econômica do mutuário, incluindo bens de sua propriedade que possam ser comercializados ou recursos financeiros oriundos de outras atividades que possam ser utilizados para pagamento das dívidas a serem prorrogadas, inclusive para a quitação das parcelas vincendas ao longo do prazo concedido para a renegociação”, como consta da resolução 5.229, do Conselho Monetário Nacional.

‌



“A análise envolverá outras atividades do mutuário, como operações de barter, CPRs, títulos no mercado de capitais, compromissos com bancos, cooperativas, tradings e distribuidores de insumos...”, diz Vian. “Seguindo as regras, obter prorrogações de prazo e outras facilidades ficará mais difícil e o índice de inadimplentes crescerá, limitando o crédito para operações futuras”, explica.

Atrasos do agro prejudicam lucro de banco – Maior financiador do agronegócio do país – desembolsou cerca de R$ 100 bilhões ao setor em 2024 – o Banco do Brasil apontou na semana passada que setor deixou de recolher R$ 12,73 bilhões, considerando atrasos superiores a três meses, o que reduziu o lucro do banco no segundo trimestre. “É o maior nível de inadimplência já visto no agro na história do Banco do Brasil”, disse Tarciana Medeiros, presidente da instituição.

‌



Com mais de R$ 404 bilhões em carteira no agro, o BB viu o índice de inadimplência crescer rapidamente de 2023 para cá. De menos de 1% em 2023, a inadimplência saltou para quase 2,5% em 2024 e já se aproxima de 4%, metade nas regiões Centro Oeste e no Sul, concentrada em produtores de milho, sojicultores e pecuaristas.

Banqueiros em alerta -- O banco Santander admite que a inadimplência tende a crescer nos próximos meses. Com mais de R$ 22 bilhões concedidos ao setor, desde o início deste ano essa instituição tem emitido alertas. Durante conversa com jornalistas em maio, na Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), o diretor de agro do banco, Carlos Aguiar, ressaltava que com juros na casa dos 20% ao ano e preços das commodities em queda, o produtor rural teria dificuldade para liquidar as dívidas.

‌



Pouco mais de 60 dias depois, durante o Congresso da Andav, a associação nacional dos distribuidores e revendas, em São Paulo, Aguiar foi incisivo: “o produtor precisa desalavancar”. Ou seja, vender alguns ativos, sejam imóveis e outros bens, para sair desse endividamento.

Até o final de 2023, o agronegócio brasileiro desfrutou de demanda crescente, preços em alta e custos relativamente bons. Produtores e empresas do setor agro avançaram nos investimentos e demandaram crédito. “Houve exagero em muitos casos. Compras de terras e troca de máquinas as vezes desnecessárias... Produtores foram atrás de recursos no mercado de capitais e, de certo modo, sem preparo...”, lembra Ademiro Vian, que também é produtor rural. Para ele, que nos últimos 30 anos acompanha a evolução do crédito rural, é aconselhável mesmo desfazer do que é possível e pagar as contas, pois com os juros atuais, a rentabilidade do agro não remunera o custo do recurso obtido no mercado.

No Itaú, banco que tem cerca de R$ 130 bilhões no setor, a diretoria não admite alta acentuada de inadimplência e argumenta que a carteira é “equilibrada, com boas garantias”, como informou a jornalistas. A direção do Bradesco, com quase R$ 80 bilhões nesse segmento, também argumenta que os atrasos nos pagamentos das linhas concedidas ao agro estão sob rigoroso controle. Para dirigentes do Itaú e do Bradesco após esse período difícil – já passou por outros -- o setor retomará sua lucratividade e pujança. Mas é bom não esquecer que, desta vez, o Governo Federal dispõe de poucos recursos.

