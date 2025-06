Produzir leite está 3,7% mais caro este ano. E pode aumentar ainda mais Os custos para o produtor de leite aumentaram quase 9,5% nos últimos 12 meses. Mudaram de patamar, dizem pesquisadores da Embrapa Leite (MG) Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 24/06/2025 - 15h27 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após uma queda de 1,4% em abril, o custo para produção de leite no país volta a aumentar 0,42% em maio. Só neste ano, a inflação de custos para a produção de leite acumula alta de 3,7%. Nos últimos 12 meses, o pecuarista viu as despesas crescerem em média 9,4%, como apurou a Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora (MG), que elabora o Índice de Custo de Produção do Leite. Os dados mostram que em maio até que a alta foi pequena.

Alimentação concentrada mais barata – No chamado grupo de Concentrados os preços recuaram em média 0,11% no mês de maio, já que a ração comercial, o farelo de soja e outros itens perderam valor (excetuando-se caroço e farelo de algodão). Também não houve aumento com custos em volumosos, assim como também não houve alteração para o item mão de obra.

Se alguns itens ficaram mais baratos ou estabilizaram, o aumento mais acentuado no ICP/Leite de maio veio no grupo Energia e Combustível: subiu 6,7% após aumento da tarifa de energia elétrica (+9,72%) e a mudança de bandeira. Subiram também os custos com qualidade do Leite (+1,05%), sanidade e reprodução (+0,35%) e minerais (+0,06%).

‌



Aumento dos custos começou em 2024 – “Ao longo de 2024, ficou evidente que ocorreu um processo contínuo de aceleração de custos na produção de leite. Mês a mês foram registradas altas. Os custos mudaram de patamar e estão confirmando esta tendência em 2025”, apontam pesquisadores da Embrapa Leite.

Apenas neste ano, o pecuarista registrou uma elevação de 3,7% nos custos. O ICP/Leite aponta que os gastos com produtos minerais aumentaram 19,3%. E há também elevações expressivas com os grupos que apontam custos com a Qualidade do Leite (+8,2%) e Energia e Combustível (+7,6%). Gastos com mão de obra também apresentaram variação elevada (+6,1%), o item Concentrado subiu 2,8%, assim como Sanidade e Reprodução avançou 2,5%. Somente o grupo Volumosos teve queda de -0,80% durante os primeiros quatro meses do ano.

‌



Desde o ano passado os custos estão em alta no campo. Dados mostram que nos últimos 12 meses, a inflação de custos agora está em queda (atingiu dois dígitos em abril de 2025). Mas produzir leite ficou bem mais caro de 2024 para cá. Entre abril de 2024 e 2025, a inflação do custo de produção de leite, medido pelo ICPLeite, avançou 9,4%. Nesse período, o grupo Minerais acumulou alta de 21,9%. Outros quatro grupos tiveram variações elevadas, próximas de dois dígitos: mão de obra (+10,0%), concentrado e volumosos (+9,5%), energia e combustível (+8,5%). Subiram menos os grupos de sanidade e reprodução (+3,1%) e a qualidade do leite (+2,4%). Os custos cedem, mas muito pouco.

Uma escalada dos conflitos no Oriente Médio deve elevar os preços de insumos e combustíveis. “Produtor deve acompanhar os gastos com energia e combustível, que termina por encarecer também outros insumos”, alerta Manuela Lana, pesquisadora da Embrapa Leite.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.