Equoterapia: conheça o método terapêutico com cavalos que ajuda crianças com deficiência

A equoterapia é um método terapêutico com cavalos que está ajudando no desenvolvimento psicossocial e neuromotor de crianças com deficiência. Essa técnica é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) desde 1997 e pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) desde 2008. Durante as sessões, que têm duração de cerca de 30 minutos, o praticante é acompanhado por profissionais que utilizam técnicas específicas para promover o fortalecimento muscular, relaxamento, conscientização corporal e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. Segundo a presidente da Associação de Equoterapia, Nilse Fleury Leite, a terapia com cavalos já auxiliou o desenvolvimento de inúmeras crianças que receberam o tratamento.