Aparência pode enganar: entenda quais fatores estão por trás da falta de sabor das frutas

Ao escolher frutas, há quem analise a cor, quem prefira sentir a textura e até quem confie no olfato — mas nem sempre a aparência é sinônimo de sabor. De acordo com Gabriel Bitencourt, engenheiro agrônomo da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), fatores como o tempo de colheita e a adubação influenciam diretamente na qualidade final do alimento.



“Muitas vezes, os produtores colhem essas frutas antes do momento adequado. Então, elas terão um sabor muito ruim”, explica Bitencourt.



A concentração de açúcar presente no alimento é medida pela escala Brix. Para estar no padrão, o índice mínimo da fruta deve ser 16. “O excesso de ácido pode tanto sobrepor o açúcar quanto a falta dele pode deixar o sabor enjoativo”, acrescenta o especialista.



Para não errar, a recomendação é dar preferência às frutas da estação . Nesta época, por exemplo, abacaxi, abacate, caqui, mamão e laranja tendem a estar mais doces.