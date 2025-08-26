Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Estados Unidos


Alckmin critica tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros

Vice-presidente destaca diálogo para resolver questões comerciais

Alerta Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Alckmin critica tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros.
  • Brasil, Reino Unido e Austrália têm superávit comercial com os EUA no G20.
  • Crescimento de 4,2% nas exportações brasileiras, mas importações dos EUA aumentam 12,6%.
  • Plano 'Brasil mais Soberano' visa apoiar empresas e preservar empregos.

 

Tarifaço é ‘totalmente injustificado’, diz Alckmin ao destacar superávit dos EUA com o Brasil
Tarifaço é ‘totalmente injustificado’, diz Alckmin ao destacar superávit dos EUA com o Brasil

Durante a reunião ministerial no Palácio do Planalto em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin criticou o aumento das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Ele destacou que apenas Brasil, Reino Unido e Austrália têm superávit comercial com os Estados Unidos entre os países do G20.

Alckmin ressaltou que, apesar do crescimento de 4,2% nas exportações brasileiras para os Estados Unidos neste ano, as importações dos Estados Unidos para o Brasil aumentaram em 12,6%. Ele classificou a situação como desproporcional e destacou a importância do diálogo contínuo para corrigir essa distorção na política regulatória.

Além disso, Alckmin mencionou o plano Brasil mais Soberano, que inclui medidas como crédito com juros mais baixos e a prorrogação do drawback para apoiar empresas e preservar empregos no Brasil. Ele enfatizou a necessidade de negociações permanentes para resolver os desequilíbrios comerciais.

Perguntas e Respostas

Qual foi a principal crítica feita por Geraldo Alckmin em relação às tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros?


Geraldo Alckmin criticou o aumento das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, destacando que, apesar do crescimento nas exportações brasileiras para o país, as importações dos EUA para o Brasil aumentaram de forma desproporcional.

Quais dados Alckmin apresentou sobre o comércio entre Brasil e Estados Unidos?


Alckmin mencionou que apenas Brasil, Reino Unido e Austrália têm superávit comercial com os Estados Unidos entre os países do G20. Ele também destacou um crescimento de 4,2% nas exportações brasileiras para os EUA e um aumento de 12,6% nas importações de produtos americanos pelo Brasil.

Que ações o vice-presidente sugeriu para resolver os desequilíbrios comerciais?


Alckmin enfatizou a importância de um diálogo contínuo e mencionou o plano Brasil mais Soberano, que inclui medidas como crédito com juros mais baixos e a prorrogação do drawback para apoiar as empresas e preservar empregos.

Qual é a visão de Alckmin sobre o diálogo nas questões comerciais?

Alckmin destacou que o diálogo contínuo é essencial para corrigir as distorções na política regulatória e resolver os desequilíbrios comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos.

Assista ao vídeo - Tarifaço é ‘totalmente injustificado’, diz Alckmin ao destacar superávit dos EUA com o Brasil

Veja também


Vice-presidente defendeu, durante encontro ministerial nesta terça (26), diálogo como caminho para resolver impasses comerciais

Alerta Brasil playlist

1/8

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.