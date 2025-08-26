Alckmin critica tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros
Vice-presidente destaca diálogo para resolver questões comerciais
Durante a reunião ministerial no Palácio do Planalto em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin criticou o aumento das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Ele destacou que apenas Brasil, Reino Unido e Austrália têm superávit comercial com os Estados Unidos entre os países do G20.
Alckmin ressaltou que, apesar do crescimento de 4,2% nas exportações brasileiras para os Estados Unidos neste ano, as importações dos Estados Unidos para o Brasil aumentaram em 12,6%. Ele classificou a situação como desproporcional e destacou a importância do diálogo contínuo para corrigir essa distorção na política regulatória.
Além disso, Alckmin mencionou o plano Brasil mais Soberano, que inclui medidas como crédito com juros mais baixos e a prorrogação do drawback para apoiar empresas e preservar empregos no Brasil. Ele enfatizou a necessidade de negociações permanentes para resolver os desequilíbrios comerciais.
