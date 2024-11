Caso Genivaldo: começa hoje o julgamento de ex-policiais acusados de asfixiar motoqueiro

Começa nesta terça-feira (26) o julgamento dos três ex-policiais rodoviários acusados de matarem asfixiado Genivaldo de Jesus com gás lacrimogêneo no porta-malas da viatura em Umbaúba, no interior de Sergipe, em maio de 2022. O julgamento , de alta complexidade, ocorre com várias restrições ao público e familiares no Fórum Ministro Heitor de Souza, em Estância. Os réus chegaram por volta das 7h e estão isolados até o início da audiência, que contará com 30 testemunhas. A previsão é que o júri dure sete dias corridos.