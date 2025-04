Elefante que vive há 40 anos em zoológico de SP terá que ser transferido para santuário no MT

A Justiça determinou que o elefante Sandro, que vive há 40 anos em um zoológico de Sorocaba (SP), seja transferido para um abrigo. Apesar do animal ser bem cuidado, entendeu-se que ele precisa de um espaço maior para ter mais qualidade de vida, além da possibilidade de interagir com outros elefantes.



Depois de um parecer do Ministério Público de São Paulo, a Justiça determinou, nesta quarta-feira (23), a transferência de Sandro para o Santuário dos Elefantes, em Chapada dos Guimarães, que fica a 60 km de Cuiabá (MT) .