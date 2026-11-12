Desmatamento na Amazônia cai 70% em quatro anos

O desmatamento na floresta amazônica caiu 73% nos últimos 4 anos. Em 2022 foram desmatados 12.691 km², já em 2026 foram desmatados 3.467 km². A queda recorde do índice veio aliada a uma melhora de receita do agronegócio no mesmo período.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!