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Desmatamento na Amazônia cai 70% em quatro anos

Em 2022, foram devastados mais de 10 mil quilômetros quadrados; este ano, foram menos de 3.500

Alerta Brasil|Do R7

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O desmatamento na floresta amazônica caiu 73% nos últimos 4 anos. Em 2022 foram desmatados 12.691 km², já em 2026 foram desmatados 3.467 km². A queda recorde do índice veio aliada a uma melhora de receita do agronegócio no mesmo período.

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