O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Shenzhen para a cúpula da Apec. Ele foi recebido pelo líder chinês Xi Jinping, que expressou o desejo de uma relação construtiva com os EUA. Após sua chegada, Trump participou de um banquete com Vladimir Putin.



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