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Gabinete de crise analisa ataque hacker no Porto de Santos

Investigadores tentam reconstruir o caminho percorrido pelos criminosos

Hora News|Do R7

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Um gabinete de crise foi criado para tentar identificar os responsáveis pelo ataque hacker ao Porto de Santos. O ataque foi feito a partir de um vírus que já estava instalado e começou a rodar após uma queda de energia.

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