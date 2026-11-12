Gabinete de crise analisa ataque hacker no Porto de Santos

Um gabinete de crise foi criado para tentar identificar os responsáveis pelo ataque hacker ao Porto de Santos. O ataque foi feito a partir de um vírus que já estava instalado e começou a rodar após uma queda de energia.



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