Baixa taxa de desemprego e isolacionismo político: relembre o primeiro governo de Trump

Donald Trump volta à Casa Branca em 2025 para exercer seu segundo mandato com o apoio da maioria republicana formada no Senado. Em 2016, ele disputou a presidência com a democrata Hillary Clinton e também saiu vitorioso. Seu governo foi marcado pelo isolacionismo americano com relação às pautas internacionais — como a saída do Acordo de Paris —, pela política imigratória rígida e pela menor taxa de desemprego do 50 anos anteriores.