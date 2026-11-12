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Número de mortos após desabamento de prédio em Nova York sobe para oito

Bombeiros seguem trabalhando na busca por vítimas sob os escombros; causa é investigada

Alerta Brasil|Do R7

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Subiu para oito o número de mortos depois que um prédio de três andares desabou em Nova York, nos Estados Unidos.

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