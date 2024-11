Prefeitura de Pelotas decreta luto oficial de sete dias após morte de atletas do remo em acidente

O município de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul, declarou luto oficial de sete dias após a morte dos atletas do projeto Remar para o Futuro em um acidente com uma carreta na BR-376, no Paraná, na noite de domingo (20). Ao todo foram nove mortes, incluindo o técnico e o motorista da van. A equipe voltava de uma competição em que conquistou sete medalhas. A Confederação Brasileira de Remo, o governador Eduardo Leite e o presidente Lula também se manifestaram por meio de notas nas redes sociais.



Um velório coletivo será realizado nesta terça-feira (22), ainda sem horário definido, na sede do Clube Centro Português 1° de Dezembro, para os familiares se despedirem.