Falta de chuvas diminui volume de água nas Cataratas do Iguaçu e decepciona turistas

O período de poucas chuvas tem deixado o volume de água das Cataratas do Iguaçu abaixo do normal. Nesta segunda-feira (5), a vazão foi de 446 mil litros por segundo, enquanto o fluxo normal é de 1,5 milhão de litros. O novo cenário tem decepcionado visitantes do parque na tríplice fronteira entre Brasil , Argentina e Paraguai, que esperam ver as famosas quedas d’água no Rio Iguaçu.