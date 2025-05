Motorista abandona carro de luxo avaliado em mais de R$ 1 milhão após acidente em Campo Mourão (PR)

Um carro de luxo avaliado em mais de R$ 1 milhão ficou totalmente destruído após um acidente em Campo Mourão, no Paraná , nesta segunda-feira (5). O motorista bateu o veículo em uma árvore. Antes do ocorrido, o condutor foi visto dando 'cavalos de pau' em uma rua movimentada.



Vídeos das manobras circularam nas redes sociais antes do acidente. O motorista abandonou o local, mas a polícia conseguiu identificar o homem, que tem a Carteira Nacional de Habilitação suspensa desde outubro de 2024. Na ficha criminal , foram encontradas várias passagens pela polícia. Os agentes investigam as causas do acidente.