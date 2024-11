'Ventos de mudança': saiba o que motivou os americanos a votar em Donald Trump

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quarta-feira (6), o professor de política internacional Vladimir Feijó comentou a vitória de Donald Trump na corrida presidencial de 2024 e explicou o motivo para o seu triunfo. Segundo Feijó, o novo mandato do empresário será diferente e concentra um maior poder do que o primeiro. Isso porque o Senado e a Câmara conseguiram formar maioria republicana, o que torna Trump capaz de governar sem empecilhos.



Além disso, o professor disse que a população americana aponta Trump como "ventos de mudança" ao governo de Joe Biden em assuntos diversos, como economia, imigração e, principalmente, os gastos com as guerras internacionais.