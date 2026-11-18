Xi Jinping e Vladimir Putin defendem intensificação dos laços
Líderes se encontraram em Shenzhen, às margens da cúpula da Apec, e discutiram vários temas
O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se nesta quarta-feira (18) com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Na reunião, que, segundo a imprensa local, durou cerca de 2h, os presidentes falaram sobre intensificação de laços entre os países.
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