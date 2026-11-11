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11/11 se torna uma das datas mais rentáveis do e-commerce

Data foi criada na China na década de 1990 para celebrar dia dos solteiros

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O dia 11 de novembro tem ganhado destaque no calendário do varejo global.

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