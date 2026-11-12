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25% das cidades brasileiras registram secas e enchentes, segundo IBGE

Levantamento mostrou aumento no número de municípios que sofreram desastres climáticos

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Um levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou que, entre 2021 e 2024, uma em cada quatro cidades brasileiras enfrentou episódios tanto de seca quanto de enchente.

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