25% das cidades brasileiras registram secas e enchentes, segundo IBGE

Um levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou que, entre 2021 e 2024, uma em cada quatro cidades brasileiras enfrentou episódios tanto de seca quanto de enchente.



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