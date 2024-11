Alerta de chuvas para o fim de semana: 'Preocupação agora está no Sudeste'

“A preocupação agora está no Sudeste, a região receberá grandes volumes de chuva no final de semana”, afirmou o meteorologista Giovanni Dolif, em entrevista à RECORD NEWS. Segundo o especialista, as áreas de Sorocaba, Campinas, Piracicaba e a região metropolitana de São Paulo possuem alerta de chuva intensa, principalmente durante a noite, devido à chegada da frente fria no estado. No fim de semana, é esperado que o volume pluviométrico diminua no estado de São Paulo e se encaminhe para o sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.



Dolif ainda afirmou que o ciclone-bomba, fenômeno meteorológico que deve atingir a região Sul na próxima semana, já se formou no oceano e está se afastando do continente. “Até o final do dia, as rajadas de vento devem começar a diminuir em Santa Catarina”, disse o especialista.